Відома модель Кім Лі, яку прозвали корейською Кардаш'ян, показала, як проводить останні спекотні дні

На фото Кім позувала в білій футболці з принтом, де на грудях намальовані два смайлика, а під ними напис. Образ дівчина доповнила коротенькими шортиками, а сама стояла біля дерева і посміхалася. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, при цьому спокусливо вигнувшись. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ти мені подобаєшся, ти інший", - підписала кадр красуня, процитував напис на футболці.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Секунду я був щасливий", "Кім єдина в своєму роді", "ти красива, я хочу знати, що тобі краще писати по італійськи", "ти мені теж подобаєшся, ти всім сподобаєшся", "Люблю те, як ти живеш", "це те, що я. про це мені говорили багато", "Прекрасна", "Спасибі тобі", "і ти тільки одна", "дитинко".

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі блиснула соковитими формами.

На одному з недавніх фото Кім Лі зробила спекотне Селфі в маєчці на тонких бретельках. Модель піднесла камеру до себе ближче, трохи стиснувши груди, які підстрибнули в глибокому вирізі. Завершили образ прикраси.

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