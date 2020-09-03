Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе, захопивши ідеальним тілом

На фото красуня позувала в червоних лосинах і білому топі. Зірка здалася в профіль, демонструючи ідеальну п'яту точку перед дзеркалом в роздягальні. Пишний бюст ледве вмістився в обтягуючий топ. Мішура вирішила залишити волосся розпущеним, а образ доповнила годинником на руці. На фото можна легко оцінити підтягнуте тіло красуні, зокрема руки, формам яких можуть позаздрити навіть чоловіки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, адже красуня викинула кадр в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "які пружні, булочки що треба!"

Повідомлялося, що 29-річна фітнес-модель Юлія мішура не втомлюється розбурхувати мережу своїми формами.

Зовсім недавно в мікроблозі дівчини з'явилася серія фотографій, на яких вона показала і розповіла про свої пригоди.

Ми писали, що відома українська фітнес-модель Юлія мішура здалася в крихітних трусиках, зігнувшись до непристойності.

Так, на фотографії модель позує топлес в крихітних трусиках, зігнувшись заради гарячого кадру.

Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура роздяглася до пояса заради гарячого фото з кавою

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А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура безсоромно вигнулася в трусах



