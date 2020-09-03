Відома фітнес-модель Лексі Кай показала, як проводить час у спортзалі

Лексі цього разу була в обтягуючих лосинах і легкому топі. Волосся красуня зібрала в хвіст, а сама стояла на тлі дзеркала в спортзалі. Красуня показала, як качає п'яту точку, роблячи присідання з гирями, а після цього вирушила на інший тренажер. Кадри вийшли дуже мотивуючими і гарячими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зустрінемося в спортзалі. Я люблю цей мікс", - написала Лексі.

Фанати подивилися майже 30 тисяч разів відео і написали коментарі:

"Так тримати, Лексі"," ідеальне тіло, красуня"," Ух ти, така попка"," вбивче тіло і тренування"," я хочу потренуватися з тобою"," отримай цю роботу, Лексі"," продовжуй робити свою справу"," Приголомшлива тренування, красива, подобається"," ти качаєш це, Лексі, так","дивовижна".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай постала в жаркому образі.

Маленька верхній одяг з довгими рукавами, але з великим вирізом зробили образ дуже гарячим. Пишні груди випирала з декольте, притягуючи погляд.

Принади виглядали просто шалено і відірватися від фото було неможливо.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай ледь вмістила значну красу в крихітний топ

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай вип'ятила засмаглі принади в ультра-вузькому ТОПі

Також Politeka повідомляла, що шалена фітнес-модель Лексі Кай без білизни задерла майку, щоб похвалитися



