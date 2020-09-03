Известная фитнес-модель Лекси Кай показала, как проводит время в спортзале

Лекси в этот раз была в обтягивающих лосинах и легком топе. Волосы красотка собрала в хвост, а сама стояла на фоне зеркала в спортзале. Красавица показала, как качает пятую точку, делая приседания с гирями, а после этого отправилась на другой тренажер. Кадры вышли очень мотивирующими и горячими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Встретимся в спортзале. Я люблю этот микс", - написала Лекси.

Фанаты посмотрели почти 30 тысяч раз видео и написали комментарии:

"Так держать, Лекси", "Идеальное тело, красотка", "Ух ты, такая попка", "Убийственное тело и тренировка", "Я хочу потренироваться с тобой", "Получи эту работу, Лекси", "Продолжай делать свое дело", "Потрясающая тренировка, красивая, нравится", "Ты качаешь это, Лекси, да", "удивительная".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе.

Маленькая верхняя одежда с длинными рукавами, но с большим вырезом сделали образ очень горячим. Пышная грудь выпирала из декольте, притягивая взгляд.

Прелести смотрелись просто безумно и оторваться от фото было невозможно.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай едва вместила внушительную красоту в крохотный топ

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