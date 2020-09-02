Стало відомо, яким пенсіонерам загрожують штрафи від держави

Як передає Politeka.net, про це у Facebook повідомляє видання Пенсійний кур'єр.

Так, під удар можуть потрапити працюючі пенсіонери, які не повідомили Пенсійний фонд про додатковий заробіток.

Як відомо, при призначенні (перерахунку) пенсії людині під особистий підпис повідомляють про його обов'язок у разі працевлаштування надати дані про це в ПФУ.

І якщо людина про це не повідомила, а Фонд виявив порушення при перевірці, пенсіонеру загрожують фінансові санкції.

Іншими словами, йому просто уріжуть пенсію і він буде отримувати від держави менші виплати.

У ПФУ попереджають, що українцям можуть урізати виплати через помилки, які вони допускають при оформленні документів. Наприклад, неточності в трудовій книжці, в довідках про стаж, як і неповні відомості про роботу, можуть вплинути на розмір соцдопомоги.

Раніше ми розповідали про нові надбавки до пенсій.

Як заявила нардеп Галина Третьякова, скоро в Україні можуть затвердити спеціальні надбавки до пенсій громадянам, які досягли віку 75 років.

Це будуть доплати для тих пенсіонерів, які за радянських часів отримували невеликі зарплати. Це будуть такі ж доплати, як ті, які були офіційно затверджені в 2020 році для 80-річних українців.

Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.

Як повідомляла Politeka, пенсію не отримають багато українців, влада боялася безпосередньо про це говорити

Також Politeka писала, що нову пенсію з 1 вересня отримають не всі