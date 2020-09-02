Стало відомо, яким пенсіонерам загрожують штрафи від держави
Як передає Politeka.net, про це у Facebook повідомляє видання Пенсійний кур'єр.
Так, під удар можуть потрапити працюючі пенсіонери, які не повідомили Пенсійний фонд про додатковий заробіток.
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Як відомо, при призначенні (перерахунку) пенсії людині під особистий підпис повідомляють про його обов'язок у разі працевлаштування надати дані про це в ПФУ.
І якщо людина про це не повідомила, а Фонд виявив порушення при перевірці, пенсіонеру загрожують фінансові санкції.
Іншими словами, йому просто уріжуть пенсію і він буде отримувати від держави менші виплати.
У ПФУ попереджають, що українцям можуть урізати виплати через помилки, які вони допускають при оформленні документів. Наприклад, неточності в трудовій книжці, в довідках про стаж, як і неповні відомості про роботу, можуть вплинути на розмір соцдопомоги.
Раніше ми розповідали про нові надбавки до пенсій.
Як заявила нардеп Галина Третьякова, скоро в Україні можуть затвердити спеціальні надбавки до пенсій громадянам, які досягли віку 75 років.
Це будуть доплати для тих пенсіонерів, які за радянських часів отримували невеликі зарплати. Це будуть такі ж доплати, як ті, які були офіційно затверджені в 2020 році для 80-річних українців.
Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.
Як повідомляла Politeka, пенсію не отримають багато українців, влада боялася безпосередньо про це говорити
Також Politeka писала, що нову пенсію з 1 вересня отримають не всі