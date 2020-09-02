23-річна американська модель і бізнес-леді Кайлі Дженнер викликала фурор несподіваним образом "морячки", який користувачі "десь вже бачили"

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіже фото увсвоєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в крихітному смугастому топіку з бантиком посередині, що практично не приховав її розкішний бюст, і з капітанським кашкетом на голові.

Кайлі продемонструвала форми крупним планом, доторкнувшись до волосся і млосно відкривши рот. Красуня доповнила лук яскравим макіяжем з димчастими стрілками і червоною помадою, а також масивним золотим браслетом.

"Спасибі за любов до літньої колекції☺⚓️", - підписала фото Дженнер.

Користувачі кинулися коментувати побачене, відзначаючи, що образ Кайлі сильно схожий на образ співачки Селени Гомес в кліпі на пісню "Ice Cream", що вийшов менше тижня тому.

"Ух ти, Селена Гомес в моді. У неї такий же наряд"

"Бездоганна 😍❤️"

"Королева Кайлі 👸"

"Я думав, що це підтримка Селени з кліпом Ice Cream mv"

"Це, напевно, одна з найкрасивіших ваших фотографій, які я коли-небудь бачила! Дивовижна! І вітаю з новою колекцією"

"Селена Гомес?"

"Мій улюблений капітан 😍"

"Ice Cream Селени надихнув?"

А ось і скрін з кліпу Гомес - схожість і справді є

Раніше ми повідомляли, Дженнер розпалила відвертими кадрами в басейні. Дівчина в бікіні стояла у воді, повернувшись до камери спиною, ніжно погладжуючи свої неосяжні принади. Кайлі глянула в об'єктив, нібито чекаючи реакції.

На іншому фото модель сиділа, розставивши ноги. Красуня продемонструвала пишні груди, на яких ідеально сидів купальник.

Нагадавши, фігуриста Кайлі Дженнер натягнула крихітний купальник до непристойності.

Як Politeka писала, що Кайлі Дженнер в бікіні показала, що означає Райське задоволення.

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер ледве вмістила розкішний розмір в крихітний топ.