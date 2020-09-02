Розкрито подробиці підвищення інших виплат в Україні після зростання розміру мінімальної зарплати

Про це пише Finance.ua.

Як відомо, наприкінці серпня Рада підтримала ініціативу нардепів про підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень.

Крім цього, були також переглянуті розміри посадового окладу різних розрядів. Так, розмір окладу працівника 1-го розряду тепер становить 2225 гривень (майже на 6% більше), а 25-го розряду - 10035 гривень.

Завдяки підвищенню мінімалки будуть збільшені податкові надходження до бюджету на 541,3 млн грн, у тому числі, з податку та збору на доходи фізосіб – на 461,3 млн грн.

Українців попереджають, що на тлі зростання розміру мінімалки будуть збільшені й інші виплати від держави.

За словами аналітика Єгора Комова, рішення Ради про підвищення мінімалки допоможе малозабезпеченим сім'ям зберегти рівень доходів на тлі швидкого зростання цін.

Слідом за підвищенням мінімалки був проведений перерахунок пенсій. Так, з 1 вересня ті українці, які виконали всі умови за стажем і виходять на заслужений відпочинок в 65 років, будуть отримувати 40% від мінімалки в якості пенсійної допомоги.

Якщо сьогодні українці оплачують 1960 грн. податків з мінімалки, то вже у вересні буде стягуватися 2075 грн. Підвищення мінімалки, крім цього, спричинить за собою вихід їх тіні частини бізнесу, що в свою чергу допоможе наповнити казну.

Також можуть підвищити зарплати медикам та іншим бюджетникам, а ось підвищення мінімалки до 6500 гривень торкнеться вже 37% працюючих.

Не варто забувати, що до мінімалки в Україні прив'язаний податок на нерухомість, а також інші збори і платежі. Відповідно з 1 вересня суми зборів зростуть.

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