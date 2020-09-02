Актриса Радміла Щеголева зізналася, чому пішла з "СВ Шоу" на піку популярності

Відверту заяву зірка зробила в ефірі програми "Життя відомих людей" на каналі 1+1, передає Politeka.net.

Раніше ЗМІ звинувачували Радмілу Щеголеву в тому, що вона негарно розлучилася з Андрієм Данилком, з яким грала в "СВ Шоу".

На проби до Вєрки Сердючки її покликав знайомий і вона дуже здивувалася, коли творці шоу затвердили її на роль мовчазної Гелі.

Завданням Гелі було ефектно і мовчки виносити реквізит на сцену, але відома актриса перетворила свого персонажа на справжню зірку "СВ Шоу".

За короткий час артисти підкорили серця українців, і Радмілі Щеголевій захотілося більшого. З Андрієм Данилком вона домовилася, що Геля буде поступово зникати з "СВ Шоу", але все пішло не за планом акторів.

В один момент у Радміли почалися проблеми зі здоров'ям і вона навіть перенесла хірургічне втручання. Після операції актриса приймала знеболююче і продовжувала грати на концертах, а організм, природно, не витримав таке навантаження і дав збій.

Посеред гастролей директор театру відправив Щеголеву додому на лікування, і вона навіть не встигла нічого пояснити Данилко. А ЗМІ тоді звинувачували актрису в зраді.

Но через деякий час Радміла зустріла своє кохання Андрія, з яким створила щасливу родину.

Раніше артист Андрій Данилко заговорив про свою можливу політичну кар'єру.

За його словами, щоб йти в політику, потрібно мати досвід і володіти інформацією, цифрами. Він пояснив, що відчуває почуття незручності, тому що звучать постановочні репліки і шаблони, а не заяви, вимовлені зі знанням справи.

Данилко також зізнався, що йому багато разів пропонували підтримати ту чи іншу політичну партію, але він вибрав свободу, на відміну від його колег, які зібралися в політику.

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