Актриса Радмила Щеголева призналась, почему ушла из "СВ Шоу" на пике популярности
Откровенное заявление звезда сделала в эфире программы "Жизнь известных людей" на канале 1+1, передает Politeka.net.
Ранее СМИ обвиняли Радмилу Щеголеву в том, что она некрасиво рассталась с Андреем Данилко, с которым играла в "СВ Шоу".
На пробы к Верке Сердючке ее позвал знакомый и она очень удивилась, когда создатели шоу утвердили ее на роль молчаливой Гели.
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Задачей Гели было эффектно и молча выносить реквизит на сцену, но известная актриса превратила своего персонажа в настоящую звезду "СВ Шоу".
За короткое время артисты покорили сердца украинцев, и Радмиле Щеголевой захотелось большего. С Андреем Данилко она договорилась, что Геля будет постепенно исчезать из "СВ Шоу", но все пошло не по плану актеров.
В один момент у Радмилы начались проблемы со здоровьем и она даже перенесла хирургическое вмешательство. После операции актриса принимала обезболивающее и продолжала играть на концертах, а организм, естественно, не выдержал такую нагрузку и дал сбой.
Посреди гастролей директор театра отправил Щеголеву домой на лечение, и она даже не успела ничего объяснить Данилко. А СМИ тогда обвиняли актрису в предательстве.
Но позже Щеголева встретила свою любовь Андрея, с которым создала счастливую семью.
Ранее артист Андрей Данилко заговорил о своей возможной политической карьере.
По его словам, чтобы идти в политику, нужно иметь опыт и владеть информацией, цифрами. Он пояснил, что испытывает чувство неловкости, потому что звучат постановочные реплики и шаблоны, а не заявления, произнесенные со знанием дела.
Данилко также признался, что ему много раз предлагали поддержать ту или иную политическую партию, но он выбрал свободу, в отличие от его коллег, которые собрались в политику.
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