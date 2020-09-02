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Розкрито подробиці нового підвищення пенсійних виплат в Україні

Нюанси в коментарі журналістам озвучила нардеп і голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова, передає Інтерфакс.

За її словами, скоро в Україні можуть затвердити спеціальні надбавки до пенсій громадянам, які досягли віку 75 років.

Третьякова підкреслила, що це будуть доплати для тих пенсіонерів, які за радянських часів отримували невеликі зарплати.

Відповідні доплати можуть бути узаконені Верховною Радою та урядом вже з початку 2021 року.

Це будуть такі ж доплати, як ті, які ввели в 2020 році для 80-річних.

"Зараз ми чекаємо 15 вересня, коли буде внесений державний бюджет. Я на постійному контакті з Міністром. Він закладає надбавку для осіб 75+. Будемо допомагати людям, які працювали в основному за радянських часів і мають дуже маленьку пенсію зараз", - підкреслила Третьякова у спілкуванні з журналістами.

Як нагадує нардеп, в поточному році були прийняті два закони, за якими пенсіонери у віці від 80 років додатково отримали не тільки одноразову доплату в 1 тисячу гривень, а й щомісячну довічну надбавку в розмірі 500 гривень.

Підсумовуючи, Галина Третьякова додала, що на сьогоднішній день в Україні багато пенсіонерів, які працювали ще за часів радянських часів, коли не було високих заробітних плат і тому вони зараз "несправедливо" отримують маленькі виплати від держави.

Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.

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