Супермодель і екс-ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Блаженство заходу", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Амбросіо позує разом з подругами на тлі заходу. Модель ефектно демонструє фігуру в сукні з розрізом до пупка. Завдяки цьому в кадр потрапили розкішні вигини знаменитості, що викликало фурор серед її шанувальників.
"Красиві спогади«," Ти виглядаєш на мільйон просто " « "ось так виглядає справжня краса«," ох, до чого ж у тебе ідеальне тіло! Не можу ні намилуватися", " тобі говорили, що у тебе ідеальна генетика?",- пишуть вони.
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До цього повідомлялося, що модель Алессандра Амбросіо, яка була ангелом бренду Victoria's Secret, порадувала спекотним образом в бікіні.
Алессандра Амбросіо позує в басейні, стоячи по пояс у воді. Вся волога після купання, вона підставила обличчя яскравим обличчям сонця і заплющила очі від задоволення. Дівчина вирішила надати кадру ще більшої пікантності, а для цього приспустила бретельку зеленого купальника, прикривши груди тією ж рукою.
Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі: «любов в повітрі».
Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо здивувала видом в мокрому бікіні:"Поцілована сонцем".
Також Politeka інформувала, що Алессандра Амбросіо позбулася білизни, показавши літній кайф:"Дівчина у вогні".