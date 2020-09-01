Популярна українська співачка Анна Седокова похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Седокова позує в «Хижому» плаття з екстремальним декольте, яке ефектно підкреслює її розкішну фігуру. Сама красуня нічого не говорить, лише показуючи "дари природи" з різних ракурсів.

Доповнити образ знаменитість вирішила за допомогою ефектного макіяжу, зачіски й сережок. Однак шанувальники Сєдокової не могли що-небудь сказати, оскільки кадрами співачка поділилася у себе в сторіс.

До цього співачка Анна Седокова показала фігуру в яскравому бікіні поруч з маленьким сином.

Після повернення з Майамі Анна продовжує показувати, як веселиться з дітьми та майбутнім чоловіком, а також проводить весь час в магазині власного бренду, де збирається підготувати нову осінню колекцію.

Цього разу вона в яскраво-рожевому купальнику показала, як готується відпочивати з сином, якого поки рано вести в школу першого вересня.

"У Мони в Америці дистанційне навчання продовжили до кінця жовтня. І вони вчаться онлайн, далі скажуть як буде. З одного боку хочеться сказати "бідні батьки"

Нагадавши, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Седокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки:"чекає свого вовка".

Також Politeka писала, що грайлива Седокова в спокусливому купальнику зігнулася і показала насолоду