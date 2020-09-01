Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, побешкетувала формами в тісному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованому знімку Квітко позує в крихітному топі, демонструючи розкішні форми. Через це здається, що її бюст хоче «вистрибнути» з вбрання. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Красуня», «обожнюю тебе», «Божественна – як завжди», «ти настільки красива, що я втрачаю дар мови», «Ти виглядаєш стрункою і красиво», «боже, бережи тебе господь», "божевільний вигляд", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, позувала в купальнику з величезним вирізом

Так, в одній з груп з'явилося спекотне відео Анастасії, в якому вона позує біля басейну. Модель постала в чорному купальнику з великим декольте. Виріз був дуже пікантним і груди ледь не вистрибували з нього.

Тонка чорна тканина обтягнула струнку талію моделі, а поясок підкреслив її ще більше.

Відвертий купальний наряд також володів сміливими вирізами, що оголюють пишні стегна Квітко.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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