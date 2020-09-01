40-річна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про Джеймса Бонда, похвалилася стрункою фігуркою

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим фото у себе в Instagram. Красуня була одягнена в короткий чорний топ, який обтягнув її принади, а також в обтягуючі лосини, які зробили акцент на найсолодших місцях. Куриленко доповнила образ бузковими кросівками, сонцезахисними окулярами і кепкою. Вона пікантно зігнулася, продемонструвавши свій плоский животик і спокусливі вигини.

"Поверни мене в Прованс!",- підписала знімок актриса.

За годину її фото зібрало понад 8 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Душа свята вимагає?", "Красуня», «справжня перлина», «Пам'ятаєте Дон Кіхот робив так само», «шалено красива», «красива жінка», «виглядаєш здоровою», «обережно боріться з гігантами️️», "чорт візьми, ти така чудова", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко постала в зухвалому образі. Красуня поділилася кадром, на якому засвітила апетитні принади в білій маєчці. Легка тканина обтягнула невеликі груди зірки, якы були ледь помітны. Куриленко тримала пістолет, направивши його вперед, цілячись в когось. Волосся у актриси було зібрано в хвіст.

Нагадаємо, що Куриленко в купальнику ефектно задерла ноги прямо на стіл: "приголомшливий вид".

Як повідомляла Politeka, Куриленко задерла ноги і вразила видом в розкритому халаті: "Занадто красива, щоб...".

Також Politeka писала, що Куриленко без одягу і сорому розтягнулася на дивані: "є щось від Одрі Хепберн".