40-річна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про Джеймса Бонда, похвалилася стрункою фігуркою
Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим фото у себе в Instagram. Красуня була одягнена в короткий чорний топ, який обтягнув її принади, а також в обтягуючі лосини, які зробили акцент на найсолодших місцях. Куриленко доповнила образ бузковими кросівками, сонцезахисними окулярами і кепкою. Вона пікантно зігнулася, продемонструвавши свій плоский животик і спокусливі вигини.
"Поверни мене в Прованс!",- підписала знімок актриса.
За годину її фото зібрало понад 8 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Душа свята вимагає?", "Красуня», «справжня перлина», «Пам'ятаєте Дон Кіхот робив так само», «шалено красива», «красива жінка», «виглядаєш здоровою», «обережно боріться з гігантами️️», "чорт візьми, ти така чудова", - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Ольга Куриленко постала в зухвалому образі. Красуня поділилася кадром, на якому засвітила апетитні принади в білій маєчці. Легка тканина обтягнула невеликі груди зірки, якы були ледь помітны. Куриленко тримала пістолет, направивши його вперед, цілячись в когось. Волосся у актриси було зібрано в хвіст.
Нагадаємо, що Куриленко в купальнику ефектно задерла ноги прямо на стіл: "приголомшливий вид".
Як повідомляла Politeka, Куриленко задерла ноги і вразила видом в розкритому халаті: "Занадто красива, щоб...".
Також Politeka писала, що Куриленко без одягу і сорому розтягнулася на дивані: "є щось від Одрі Хепберн".