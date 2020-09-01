Американська модель Ебігейл Рэтчфорд похвалилася спортивною фігурою в кислотно-помаранчевому костюмі

Струнка модель прославилася завдяки незвичайній зовнішності. Викладаючи фото в Instagram, дівчина привертає увагу фанатів до себе з кожним разом все більше. Цього разу апетитна Ебі повеселилася перед дзеркалом в кислотно-помаранчевому костюмі.

Дівчина підкреслила груди незвичайним топом з вирізом прям на своїх формах, а сідниці обтягнула лосинами з високою посадкою. При цьому більш зухвалого і незвичайного вигляду Ебі надали ідеально рівні чорні локони. Як правило, дівчина їх робить кучерявими і укладає в зачіски. Завершують образ Ретчфорд макіяж і акуратний манікюр.

«1, 2? !! 😎 Коментуйте відразу, малятка;)🧡 🔥 🧡 🔥», - написала Ебі.

Ось як реагують фанати:

"Моя любов, я хотів би бути кроликом, щоб з'їсти тебе шматочками і безліччю поцілунків😘", " Très Belle😊 😍 😍"» " Невже це реально топ? Я маю на увазі, що це відмінно підходить для інста💦 🔥 😍», «вау, мій улюблений колір !! 👍 ", "Апельсин тобі дійсно йде!", "Чудова красуня», «відмінне почуття моди✨, « «подивися на цю чудову крихту"," Я відчуваю "апельсинову закоханість" замість "пишноти"🌹".

Ми також писали, що модель показує студійні зйомки в рамках реклами модного і трендового одягу кожного сезону. При цьому красуня намагається не повторюватися і кожен раз влаштовує зйомку в різних нарядах і спеціальних локаціях. В цей же раз Ебі вдалося підкорити фанатів спокусливим виглядом в незвичайному бікіні.

Так, модель приміряла золотий купальник з дуже яскравої тканини і доповнила образ прозорою "спідницею" - спеціальній прикрасою з безлічі бус, з'єднаних на талії Ебі. При жтом нижній частині бікіні зовсім не видо, а сама модель повернулася до об'єктиву боком, підкреслюючи тим самим пишні груди і тонку талію з блискучим поясом.

Завершували пляжний образ Ретчфорд масивні сережки, кільця з камінням і незмінний нюдовий макіяж з акцентом на очі дівчини.

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