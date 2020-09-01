Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, подражнила образом в рожевій атласній сукні

Дівчина поділилася в соціальній мережі Instagram яскравим фото, на якому позувала в стильному міні-сукні з корсетом і захопила фігурою. найчастіше Гюль приміряє сукні, які вдало підкреслюють її пишні форми. Моделі дуже подобається, коли її груди чи не вивалюється з декольте, тому вона підбирає образи з досить сміливими вирізами.

Цього разу тонке міні-плаття з атласної тканини рожевого кольору вразило шанувальників. Доповнене тоненькими лямками і корсетом зі шнурівкою спереду, плаття виглядало дуже ефектно. Особливо на фігурі Бахарі.

Дівчина розпустила довгі локони і завдала на засмагле обличчя ідеальний макіяж, що перетворює її обличчя в лялькове. Рожеві губи знаменитості виглядали досить вдало в поєднанні з тінями з блискітками.

"Найсолодша дівчинка", "чому так романтично", "просто лялечка класна", " будь ласка, додайте ще кілька фото в цій сукні👗 👙❤️😍 😘», «вау, це дуже чудово», «дуже сексуальна дівчина, найкраща в світі», «красиве гаряче плаття🔥", " ці очі❤️😍 🥰 🌹", » Красиво ❤️❤️❤️❤️», «красуня в рожевому ... 🌹 🌹 🌹 🌹 ", » Ви одна дуже красива жінка. Ось це так !!! Шалено красива. Абсолютно і чудово зроблено. Псалом 138: 14. 💖 💖 💖 , » "Боже, просто романтика😍 😍 😍", " дівчинка, ніякого сорому», «красиво ❤️❤️», - пишуть користувачі.

Ми також писали, що дуже часто модель з'являється на світських заходах в пікантних і сміливих нарядах, дивує фігурою і вражає змінами іміджу. Оскільки модель повинна рекламувати одяг від відомого бренду, вона відвідує Ресторани виключно в ефектних сукнях з досить сміливими декольте. Гюль любить підкреслювати розміри грудей глибокими і чи пристойними вирізами.

На одному з фото, яке представила модель в соціальній мережі Instagram, дівчина вразила видом в короткій і тісній сукні з блискучої тканини. Справа в тому, що даний образ Бахарі вийшов більш ніж провокаційним, оскільки дівчина перестаралася з декольте. Тісна тканина просто зісковзнула з форм моделі і ледь прикрила її форми.

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