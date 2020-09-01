Знаменита українська співачка Настя Каменських показала своїх дорослих малюків

Як відомо, близько місяця тому Настя поділилася радісною новиною - у її домашньої улюблениці Мімі народилися цуценята, яких співачка чекала дуже давно. Тепер зірка доволньо часто показує малюків у себе в розділі Сторі на сторінці в Instagram. І цей раз не став винятком.

Щаслива Каменських в домашньому вигляді без макіяжу потискала малюків перед камерою і зацілувала цуценят із задоволеним виразом обличчя. При цьому після артистка також показала і собачку Мімі, що сидить поруч і відпочиваючу з цуценятами. Зазначимо, співачка була дуже рада поповненню, тому приділяє чимало часу своїй вихованці та її діткам.

Також до цього Настя захопилася крихітками, що повзають на ліжку і показала саму собачку Мімі.

Ось як реагували шанувальники раніше:

"Оуууу мило ❤️", " Вау😍 🔥 🔥 🔥",» які вони Мімімішні ❤ " красотуля в рожевому🙌 💟 💟 💟", " дитина ще плануєте?", "Дуже натурально) Настя як завжди топ", " I love you 💞❤️", "Насть красотка", " ❤️це нестерпно солодко! Too cute 😂», «Утютю який маленький», «І я хочу такого милого песика для свого сина, Настюша подаруй нам одного пожалуста)🤗🙏🙏🙏💘».

Кожен день Настя ділиться в розділі Сторі в Instagram кадрами з тренувань і розповідає, як харчується, а також, якими справами займається вдома. Кілька годин тому зірка знову вирушила на відпочинок, але навіть це не стало перешкодою для того, щоб відправитися рано вранці на пробіжку.

Також вона поділилася в Instagram кадром, на якому позувала на пляжі в спортивному костюмі власного дизайну зі спеціальної тканини. Волосся зірка зав'язала в низький пучок, а на обличчі її був відсутній звичний макіяж. При цьому Настя виглядала доглянуто і свіжо. Останнім часом в мережі растространилиь чутки про вагітність зірки, тому вона всіляко показує свою фігуру, щоб спростувати заяви фанатів:

"Happy summer weekend morning ☺ ️ бажаю, щоб останні дні цього літа були для вас найсолодшими і незабутніми ☺ розповідайте, які у вас плани на вихідні? ☺ ️ ",- написала Настя.

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