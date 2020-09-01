Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва показала себе у всій красі на тренуванні

Даша почала знову займатися в спортзалі, про що активно повідомляє в соціальній мережі Instagram, показує ролики з тренувань і розповідає про корисні вправи. Астаф'єва вже давно займається в залі, проте багато разів робила тривалі перерви. Цього разу ефектна брюнетка вразила мережу заняттями в чорному костюмі.

Так, Даша в спортивному костюмі, що складається з топа і лосин зі спеціальним взуттям, показала топ своїх кращих вправ для рук, стегон і преса:

"Функціональне тренування з @tarasevych_inna в @tsarsky легше роботи над собою, напевно, тільки робота в декреті 😅 😅 😅 чотири кола нон-стоп по 20р», - пише Даша.

Ось як реагують фанати:

«Потрібно тримати в формі те, що гроші приносить👍», «Блін,я навіть втомилась від того,що просто дивувалася...«, "Ось же прес повинен бути задовбаний) особливо фітболом цим 🤣»," так, так точно....Даша як ви точно підмітили, що спорт зал з відповідальним підходом, а краще підходами 3х20 повторень, що декрет суцільна,, ЛАФА,,😂 😂 😂...", "Клас😍 спасибі! Затестим!».

Ми також писали, що українська артистка багато працює над собою, активно доглядає за тілом і відвідує косметолога, турбуючись про свою шкіру. При цьому зірка не страждає "уколами краси" і вважає за краще природність.

Завдяки правильному догляду, Даша домоглася ідеального і рівного тону шкіри, який постійно захоплює фанатів. Нерідко перед модними заходами Даша показує свої нові образи і цей раз не став винятком. Зірка захопила нарядом і яскравим макіяжем в гримерці.

Справа в тому, що ефектна красуня приміряла тісну сукню з леопардовим принтом і лямками на грудях, а також доповнила образ яскравим макіяжем з акцентом на червоні губи. Волосся Даша поклала в акуратну зачіску м'якими хвилями. Завдяки масивним сережкам-кільцям З камінням, образ вийшов досить ефектним.

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