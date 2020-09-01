Українці масово отримуватимуть грошову допомогу на картки державного Приватбанку

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Мінсоцполітики.

Йдеться про виплату одноразової допомоги (близько 5 тисяч гривень) молодим батькам після народження дитини.

Так, державний ПриватБанк почав видачу банківських карт українцям, на яку буде приходити одноразова грошова допомога.

"Головною особливістю даної карти є те, що її можна відкрити протягом року з дати народження дитини та засоби можна використовувати ще протягом року з моменту їх зарахування шляхом придбання дитячих товарів (засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни: підгузки, серветки, дитячий одяг і взуття; дитяче харчування, дитячий посуд, дитячі іграшки; текстиль для дітей, в тому числі рушники, ковдри) і товарів для породіллі (прокладки для лактації, прокладки післяродові) у закладах торгівлі, які уклали з Мінсоцполітики публічний договір", - підкреслили в прес-службі профільного відомства.

Поки ПриватБанк хвалиться запуском пілотних проектів, українці продовжують скаржитися на роботу банку.

Так, одна з клієнток розповіла, що не може домогтися від ПриватБанку повернення особистих коштів після скасування авіарейсу.

Вона зазначила, що заповнила заявку на повернення коштів ще в квітні, але ПриватБанк "годує її сніданками".

"Я вже втомилася боротися з цим нечесним банком.З кожним разом з'являється бажання припинити користуватися послугами банку.Це вже неможливо, на кожному кроці намагаються надурити, та ще й плутаються у своїй брехні", - продовжила клієнтка у своєму відгуку.

Підсумовуючи, вона додала, що з вини Приватбанку, який не повертає їй гроші, вона змушена голодувати.

"І я зараз змушена через Приватбанку голодувати, ну спасибі вам, хлопці. Чому багатьом вже повернули, а я маю намір слухати обіцянки? Задовбали! Заберу гроші і припиню користуватися вашими послугами", - резюмувала клієнтка на порталі Мінфін.

"Взяли питання в роботу. Додатково повідомимо результат", - відреагував на скаргу представник Приватбанку.

Нагадавши, ПриватБанк блокує рахунки, українці залишилися без відпускних.

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