Меган Маркл сильно нервувала перед першою зустріччю з Кейт Міддлтон
Про це пише таблоїд The Sun.
Вперше Меган Маркл познайомилася з членами королівської сім'ї в листопаді 2016 року.
Але тоді зірку Голлівуду представили лише старшому синові принцеси Діани. Цього вечора на зустріч мала прийти і Кейт Міддлтон
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Майбутня дружина принца Гаррі, як стверджують королівські біографи, засмутилася через те, що їй не вдалося познайомитися з Кейт Міддлтон.
Справа в тому, що герцогиня Кембриджська просто проігнорувала заплановану зустріч і залишилася з дітьми в своєму маєтку.
"Вона була сильно розчарована, що не зустрілася з Кейт. У той час як Меган покликали в апартаменти пари в Кенсінгтонському палаці, Кетрін разом з дітьми перебувала в маєтку в Норфолку недалеко від Сандрінгема. Але добре порозумівши з братом Гаррі, Маркл більше не думала про це», — стверджують обізнані джерела.
Тоді Меган, Гаррі і Вільям пили чай на кухні, розташованій в самому центрі їхнього будинку в Кенсінгтонському палаці, далеко від персоналу, але зірка Голлівуду все одно нервувала через Кейт.
"Меган нервувала під час першої зустрічі з принцом Вільяма-не тільки тому, що він старший брат Гаррі, який захищає його, але і майбутній король. Вона очікувала, що він захоче дізнатися все про неї і про її наміри», — додали королівські біографи.
Раніше ми розповідали, як Меган Маркл проговорила таємницю принца Гаррі.
Меган Маркл розповіла, що її чоловік вважає себе прихильником фемінізму, і заявив про це відразу ж після їхнього знайомства.
При цьому Меган зазначила, що також є феміністкою, залишаючись при цьому жіночною. Те, що ці поняття не виключають одне іншого вона зрозуміла тільки з віком.
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