Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі
На фото Омович позувала в шортах і чорному топі. Образ Олена доповнила стильною сумочкою, а сама стояла на тлі ліжка в спальні. Волосся модель залишила розпущеним, а одну руку сховала в кишеню. Фото вийшло ефектним і на ньому можна оцінити пишний бюст красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому кадрі Омович вже була без штанів і в білому топі. Красуня розвернулася спиною, демонструючи свою пишну п'яту точку в чорних трусиках. Як можна помітити, спина у Олени була відкритою, а топ тримався на чорних мотузочках.
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Фанати нічого не змогли написати в коментарях або поставити лайки під публікацією. Все через те, що модель викинула знімки в сторіс Instagram, де подібних функцій не передбачено, крім прямого чату з красунею.
Ми писали, що київська модель Олена Омович не втомлюється хвалитися оновленою фігурою, викликаючи захоплення у одних і заздрість У інших.
На кадрах дівчина постала в темному відрядному купальнику з білою окантовкою, який насилу утримує пишний бюст красуні.
"Дуже Кльові фото, поправляйся!", "ви повинні бути найкрасивіша в Сонячній системі«," як завжди шикарна. Якнайшвидшого одужання!» ,- пишуть люди під знімками красуні.
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