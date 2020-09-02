Сьогодні першого вересня зірки масово вітають шанувальників з настанням першого дня осені та Днем знань

При цьому багато знаменитостей як і раніше знаходяться на відпочинку або тільки-тільки повернулися з них. Артистки встигли відпочити за кордоном, побувати в різних курортних зонах і здивували фігурами в бікіні. Представляємо вашій увазі топ останніх літніх фото зірок, які здивували фанатів. Ось як артистки сказали прощай льоту:

Настя Каменських встигла кілька разів відпочити за літо і вразити фанатів фігурою. Багато хто запідозрив, що Настя схудла не так сильно, як на фото і один з кадрів став тому підтвердженням. Інші ж впевнені, що зірка нарешті завагітніла.

Вперше за довгий час Ані Лорак вирушила у відпустку разом з дочкою. Зірка не тільки повеселилася з дівчинкою в розкішному готелі за кордоном, але ще і покаталася на Серфінг-дошці і захопила фігурою після схуднення.

Ефектна блондинка Світлана Лобода розбурхала образами під час останньої відпустки, куди вирушила кілька днів тому. Струнка артистка весело проводить час зі своїми друзями і дітьми. Втім, останніх вона не показує в Instagram.

Анна Седокова провела більшу частину літа в Майамі з майбутнім чоловіком. Саме там вона отримала пропозицію руки і серця, зустрілася з дочкою Монікою і підтримувала Яніса під час тренування - чоловік готувався до нового баскетбольного сезону.

Даша Астаф'єва воліла переводити себе в порядок вдома, тому в цьому році у неї не так багато жарких фото з відпустки. Проте Зоряна красуня встигла вразити кадрами в купальниках, ідеально підкреслили, як схудла зірка.

Оля Полякова в ефектних бікіні влаштувала битву купальників з зірками. Багато фанатів масово нахвалювали зірку за струнке тіло мами двох дітей. Ольга не тільки виглядає молодше свого віку, але і дивує нереально пружними формами. Полякову навіть підозрювали у фотошопі своїх знімків, але зірка спростувала плітки, показавши таке ж струнке тіло у відео.

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова захоплює образами кожен день, а ось пляжні знімки викликають цілу бурю коментарів. Не так давно гімнастка скинула 8 кг і вразила перетворенням, тому шанувальники цікавляться секретами краси у Даші.

Емілі Ратаковскі є любителькою активного відпочинку, тому зірка завжди проводить вільний час на пляжі. Цього року модель встигла вразити фігурою відразу в декількох фотосесіях, заявивши, що не любить спортзал, їй просто подобається багато розважатися на пляжі.

Демі Роуз також, як і Емілі, любить активний відпочинок, тому навіть фотосесії для глянцю влаштовує на пляжі. Модель є рекламним представником відомого бренду білизни, тому не скромничає на зйомках. Також Демі відмовляється худнути. Цього року вона розповіла, що практично все літо провела біля моря.

Alyona Alyona вражала в цьому році багатьма образами, зокрема і на пляжі теж. Після того, як зірка почала брати участь у зйомках "Танців з зірками", вона почала активно займатися і навіть помітно схудла. Тепер користувачі стежать за успіхами реп-виконавиці.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" показала зайве в тісній майці, ліфчик не був би зайвим.

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