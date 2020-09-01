Стало відомо, хто ще з українців може розраховувати на доплати до пенсій

Про це заявила нардеп Галина Третьякова, передає Інтерфакс-Україна.

За словами парламентарія, з 2021 року Кабмін з Радою планують ввести доплати до пенсій українців старше 75 років.

Впровадження нових доплат буде проходити за принципом того, як в 2020 році були введені надбавки до пенсій людям старше 80 років.

"Зараз ми очікуємо 15 вересня, коли буде внесений державний бюджет. Я - на постійному контакті з міністром фінансів. Він закладає надбавку і для осіб 75+. Будемо допомагати людям, які працювали в основному за радянських часів і мають дуже малу пенсію зараз", – попередила голова профільного комітету Ради.



Додамо, що в поточному році Парламент затвердив два закони, згідно з якими люди від 80 років додатково отримали не тільки доплату в 1 тис.грн, яка була надана одноразово майже, але щомісячну надбавку в розмірі 500 грн, яку виплачуватимуть довічно.

"А тому, кому 80 + і він самотній, ще встановлена доплата на догляд - понад 700 грн на місяць", - резюмувала Третьякова, спілкуючись з журналістами.



Раніше ми попереджали, що українцям будуть по-новому виплачувати пенсії.

За словами радника глави Мінсоцполітики, призначення виплат буде відбуватися автоматично, але не для всіх.

"Якщо у Пенсійного фонду є вся інформація, ми готові до автоматичного призначення. Але в електронному вигляді персоніфікована інформація у нас є тільки з 2000 року. Але люди, які сьогодні виходять на пенсію, мали стаж і до цього періоду. Тому сьогодні говорити про масовий перехід на призначення автоматичної пенсії ще зарано», - раніше попереджав Шамбір.

Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.

Як повідомляла Politeka, пенсію не отримають багато українців, влада боялася безпосередньо про це говорити

Також Politeka писала, що нову пенсію з 1 вересня отримають не всі