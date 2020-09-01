У 11-річного сина зірки "Танців з зірками" Санти Дімопулос Даніеля незабаром з'явиться братик або сестричка

Татом вдруге стане батько Даніеля, український шоумен і телеведучий Андрій Джеджула. Про свою вагітність у себе в Instagram розповіла його дружина, модель Юлія Джеджула. Вона показала кругленький животик, повідомивши шанувальникам радісну звістку.

«Не минуло й 18 років, негадано, неждано, як я знову готуюся стати мамою», - написала модель, супроводивши новину фото, на якому вона постала в чорній обтягуючій сукні.

Варто відзначити, що колишня кохана Андрія Джеджули і мати його сина, Санта Дімопулос бурхливо відреагувала на новину, написавши під постом Юлії привітання.

"Юльчик!!! Вітаю. Це щастя", - написала зірка "Танців з зірками".

Як відомо, сама Санта після відносин з шоуменом ще двічі була заміжня. В останньому шлюбі з бізнесменом Ігорем Кучеренком у неї народилася дочка Софія.

Як відомо, зараз екс-солістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос бере участь у новому сезоні "Танців з зірками". На першому ефірі її пара стала лідером за кількістю балів від журі. За словами Санти, в шоу вона прийшла, щоб показати, якою вона є насправді.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос блиснула рельєфним тілом в обіймах пристрасного партнера:"Спека".

Як повідомляла Politeka, Надія Мейхер, Аlyona Аlyona, Дімопулос та інші зірки, які вразили на "Танцях з зірками": кадри тріумфу.

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