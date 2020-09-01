Зірка серіалу "Свати" Євген Капорін, відомий за роллю Льохи, змінився до невпізнання

Про це пише Politeka.net.

З моменту прем'єри шостого сезону "Свати" Євген Капорін сильно змінився, тому шанувальники не відразу впізнали відомого актора.

У популярному серіалі він зіграв Олексія Долдонова, який полюбився глядачам своєю простотою і іскрометним гумором.

За сім років з моменту прем'єри останнього сезону "Сватів" Євген Капорін сильно змужнів і встиг знятися в інших українських серіалах.

Сьогодні Євген, який багато років тому радував глядачів у ролі простого Льохи, більше схожий на стильного красеня, через що шанувальники не відразу його впізнають.

"Чарівний хлопець", "Боже, який красень"," гарненький хлопчина"," Шикарний"," класний актор"," Лапуля прям"," Хмм ну не знаю щодо кращого часу, але ви завжди були красивими"," Господи, я вас обожнюю в Сватах"," Просто красень", "Змужнів. А так все такий же Льоха", "Принц справжній", "Зовсім не змінився" - написали шанувальники в коментарях під фотографіями зірки.

Раніше зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко зізналася, як на її життя серйозно вплинув Федір Добронравов.

За словами актриси, вона іноді сумнівається правильності вибору життєвого шляху. І якби не Федір Добронравов, то невідомо, до чого б такі думки артистки привели.

"...одного разу Федір Добронравов приїхав на майданчик серіалу «Свати», світячись від щастя: «Ні, Танюх, непоганою ми все-таки справою займаємося! Уявляєш, син моїх знайомих, у якого лейкемія, взяв з собою в ізраїльську клініку диски із записом наших «Сватів». Так тамтешні доктора очманіли: як тільки хлопчисько подивиться кілька серій - у нього показники крові поліпшуються!", - з посмішкою згадувала актриса.

Нагадавши, Валюха з "Сватів" ніжно притулилася до Федора Добронравова, почуттів не приховати.

Як повідомляла Politeka, щаслива Валюха зі "Сватів" розцвіла в обіймах зіркового» чоловіка, фото.

Також Politeka писала, що Валюха зі "Сватів" налякала траурним виглядом, несподіване фото