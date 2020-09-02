Відома модель Кайлі Дженнер похвалилася формами на радість фанатів

На фото Кайлі позувала в чорному топі і з розпущеним волоссям. Дженнер розташувалася перед об'єктивом камери досить близько, тому можна оцінити пишний бюст красуні. Образ зірка доповнила стильним макіяжем, а рукою взялася за волосся. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Ця жінка абсолютно красива. Я серйозно закоханий в неї назавжди", "Красива жінка", "красиві очі", "Гей, давай як-небудь пограємося", " їй реально 23?", "Чому всі її фотки у мене подвійні, потрійні, четверні і п'ятикратні", "не вірю, що Кайлі сподобається така людина, як я", "я закоханий в цю жінку, але це дивно, адже ми не знаємо один одного, але я відчуваю сильну хімію, такий тісний зв'язок з нею, що начебто я знаю, що одного разу її побачу".

Повідомлялося, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер постала в міні-бікіні, оголив її найкрасивіші місця.

Кайлі одягла яскраве бікіні. Ліфчик підкреслив пружні груди знаменитості, але особливої уваги стояли плавки.

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