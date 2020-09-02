Відома модель Кайлі Дженнер похвалилася формами на радість фанатів

На фото Кайлі позувала в чорному топі і з розпущеним волоссям. Дженнер розташувалася перед об'єктивом камери досить близько, тому можна оцінити пишний бюст красуні. Образ зірка доповнила стильним макіяжем, а рукою взялася за волосся. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

View this post on Instagram

🤍 @kyliejenner

A post shared by 𝙆𝙔𝙇𝙄𝙀 𝙎𝘼𝙎𝙎𝙔 🇽🇰 (@kylie.sassy) on

Популярні новини зараз

Апетитна Кардаш'ян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства: "Просто мрія!"

Потапу знайшли заміну Наді Дорофєєвій після розпаду "Время и стекло": "Очманіти! Реально схожа"

Термінова евакуація відпочиваючих на пляжі під Одесою, з'їхалися всі служби: відео НП

Стан зараженої Кравець з "Квартал 95" раптово змінився, зірка порушила мовчання: "Спасибі за..."
Показати ще

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Ця жінка абсолютно красива. Я серйозно закоханий в неї назавжди", "Красива жінка", "красиві очі", "Гей, давай як-небудь пограємося", " їй реально 23?", "Чому всі її фотки у мене подвійні, потрійні, четверні і п'ятикратні", "не вірю, що Кайлі сподобається така людина, як я", "я закоханий в цю жінку, але це дивно, адже ми не знаємо один одного, але я відчуваю сильну хімію, такий тісний зв'язок з нею, що начебто я знаю, що одного разу її побачу".

Повідомлялося, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер постала в міні-бікіні, оголив її найкрасивіші місця.

Кайлі одягла яскраве бікіні. Ліфчик підкреслив пружні груди знаменитості, але особливої уваги стояли плавки. 

Нагадавши, Кайлі Дженнер прогулялася по вуличках Парижа, вразивши ефектним образом

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер заворожила апетитними формами в екстремально короткому вбранні

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер в крихітному купальнику влаштувала "Брудні" танці з подругою