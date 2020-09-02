Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе в сміливому образі, вразивши фанатів

На фото красуня позувала в чорному комбінезоні на диско-кулі. Кортні залишила волосся розпущеним, а сама спокусливо вигнулася, взявшись за ланцюг. На другому фото можна побачити зірку з подружкою - Еддісон Рей, королевою соціальної мережі Тік Ток. Дівчата сіли разом на кулю, демонструючи свої фігури. На третьому кадрі моделі вже сиділи на дзеркальній поверхні і мірялися довгою ніг. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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#midnightsky 🌌✨🌚

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Фанати поставили майже 1.3 мільйона лайків і написали коментарі:

"Ви двоє", " Привіт, Кортні. Я люблю тебе, Ти мій кумир. Привіт з Аргентини", " Королева. Так", "мене так збивають з пантелику ці відносини", " Слухай, я тут заради вас двох,але разом? Хто-небудь може пояснити, ви доглядаєте за дітьми?", "Так це збиває з пантелику, але все я ще люблю Кортні", "Que bella".

Ми повідомляли, що американська фотомодель і бізнесвумен Кортні Кардаш'ян підкорила видами в красивому халаті.

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Зірка постала в халаті з квітковим принтом, закинувши його так, що були помітні оголені стегна і стрункі ніжки.

Нагадавши, схудла Кортні Кардашьян в крихітному бікіні побешкетувала з подружкою

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