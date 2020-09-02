Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в несподіваному ракурсі на радість фанатів

На фото Сьюзі позувала в мініатюрних шортиках і топі з забарвленням прапора. Дівчина доповнила образ стильними окулярами, поки вигиналася біля скляного борту. Красуня прямо припечаталася соковитими "булочками" до прозорого скла, радуючи виглядом апетитного тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Що ж відбувається з твоїми грудьми?", "Hermosa bellesa", "Хай благословить Бог Америку", " Mamasota!! Привіт з Мехіко", " Ти занадто багата,. Сьюзі", "Моя любов", "прекрасна", "Прекрасна-прекрасна і шикарна", "дуже красивий топ", "наскільки ти багата, матуся", "занадто багато краси для однієї людини", "Міс Америка", "як же ти прекрасна, люблю, як ти шикарно виглядаєш".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес привернула увагу навіть своїх ненавмисних фанатів.

Модель лягла біля вікна в крихітному купальнику, що натягнувся на її досконалому тілі.

Жовто-чорна лямка натягнулася на спині і ніби вп'ялася в неї.

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