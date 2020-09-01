З початку осені українцям слід бути готовим до нових штрафів

Так, Державна служба з питань праці з 1 вересня посилить контроль за офіційним оформленням роботодавцями трудових відносин з працівниками, йдеться на сайті відомства.

Відзначається, що інспектори Держпраці будуть приходити на місце фактичного розміщення компанії і в буквальному сенсі підраховувати кількість офіційно працевлаштованих співробітників і "безробітних", які отримують зарплату "в конвертах".

Загалом, існує 11 підстав для проведення інспекції, а саме за зверненням працівника про порушення законодавства про працю; за рішенням суду; за інформацією Держстату, Державної податкової служби, Пенсійного фонду; у разі невиконання вимог припису; за рішенням керівника Держслужби праці після аналізу інформації зі ЗМІ та інших джерел тощо.

Завданням інспектора є перевірка, чи виконує бізнес законодавство про працю, у тому числі оформлення трудових відносин з працівниками, чи проводиться своєчасна виплата зарплати, дотримуються держгарантії у сфері оплати праці (відпускні, понаднормові тощо), кількість відпрацьованих годин.

До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин, може бути застосована фінансова (ст.265 Кодексу законів про працю) та адміністративна відповідальність (ст. 41 Кодекс про адміністративні правопорушення). Так, можлива адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства — штраф від 8500 до 34 000 грн.; фінансова відповідальність - штраф від 47 200 до 141 700 грн.

Також законодавство передбачає можливу кримінальну відповідальність за порушення в даній сфері: позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до шести місяців.

Раніше ми повідомляли, з вересня українців чекають штрафи за неоплачені податки. До 1 вересня потрібно було сплатити податок на нерухомість, площа якої перевищує 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків.

Після цього терміну буде нарахована пеня. Так, якщо виплата податку прострочена на 30 днів, то крім самого податку доведеться заплатити ще 10% штрафу, а якщо термін не сплачений більш ніж 30 днів, сума штрафу складе вже 20%.

Варто відзначити, що сума податку піднялася до 2075 гривень (раніше становила 1960 гривень).

Нагадавши, нові вимоги і штрафи: Нацбанк заявив про кардинальні зміни з 1 вересня, торкнеться багатьох

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