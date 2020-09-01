Зірок українського шоу-бізнесу не завжди можна було назвати прикладом для наслідування

Про це пише Politeka.net.

Ще 31 травня для українських старшокласників пролунав останній дзвоник і вони вирушили в доросле життя, повне різних випробувань.

Сьогодні, в День Знань, деякі школи знову відчинять свої двері для новеньких, щоб дати їм поштовх для подальших звершень.

Тому ми вирішили згадати, як українські зірки виглядали десятки років тому, коли ще вчилися в школах і сиділи за партами, і зробили для цього відповідну фотопідбірку.

Відкриває наш топ Олексій Потапенко, якого всі знають як Потапа. У початкових класах він навчався в 105 школі в Києві, а з 5-го класу — в 141-й.

Саме в навчальному закладі на Русанівці Потап вперше і почав займатися музикою. Ще в школі Олексій був високого зросту (зараз він близько 195 см), оскільки в ранні роки захоплювався водним поло і навіть планував присвятити своє подальше життя спорту.

Віра Брежнєва, яка зараз зводить чоловіків з розуму, в школі була "гидким каченям". Через коротку стрижку і окуляри однокласники постійно її принижували, через що дівчина билася з дівчатками з класу.

Також Віру Брежнєву дражнили "галушка-жаба" через її справжнє прізвище і знущання припинилися після того, як майбутня співачка зробила лазерну операцію для зору і записалася на пілатес в тренажерний зал.

Наступний в топі - Віталій Козловський. У перший клас він пішов в далекому 1991 році. Вже з третього класу він займався в танцювальному гуртку і був учасником модерн-балету Життя, який на початку нульових співпрацював зі співачкою Русланою.

Ще зі шкільних часів Віталій Козловський міг похвалитися великою увагою з боку дівчат, а однокласниці його просто обожнювали.

Напарниця позитиву по "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вже з самого дитинства поєднувала навчання і захоплення, і одночасно пішла вчитися в танцювальну студію і музичну школу.

Як сама зізнавалася зірка, вже в першому класі у неї з'явився "наречений" - Максим Горобець, з яким вона вперше поцілувалася.

Але через пару років вже біля дошки Надя Дорофєєва побилася з Максимом, і через якийсь час він переїхав в невідомому напрямку.

За зізнанням зірки, в школі вона добре вчилася, хоч і не була відмінницею. Наді Дорофєєвої не дуже давалися точні науки, і не завжди могла поєднувати навчання з концертною діяльністю.

Що стосується Насті Каменських, то майбутня дружина Потапа встигла навіть кілька років провести в Італії, де вона вчилася з обміну.

У 1994 році Настя пішла в столичну школу №56. Раніше співачка зізнавалася, що у неї були проблеми з вивченням української мови, літератури та історії, тому вона прогулювала ці уроки.

До шостого класу Настя Каменських добре вчилася, а потім вирішила підробити табель успішності. Її обман швидко розкрили і дівчину навіть хотіли виключити з навчального закладу, але її врятувало, що вона вже тоді виступала і була гордістю своєї школи.

Українська зірка Тіна Кароль ще застала часи, коли школярів змушували носити однакову форму. На уроки, як зізнається співачка, вона ходила з білими бантами, в сукні з фартушком і гольфах до коліна.

Сама ж Тіна Кароль підтримує введення шкільних форм, адже це дозволяє малюкам відчувати зміну обстановки.

"Я за шкільну форму. Веня Мій в Англії йде в школу в шкільній формі. У кожної школи є своя форма, свій герб, прапор, якась своя пісня. Він одягнувся, йде, він відчуває, що змінилася домашня обстановка на шкільну. Тобто-зібраність, концентрованість", - йдеться у підписі до раритетного знімка Тіни Кароль.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

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