Від цього виду не можна відірватися

Телеведуча і бізнесвумен зі Сполучених Штатів Кім Кардаш'ян похвалилася розкішною фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Щасливе місце", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Кардаш'ян позує в крихітному купальнику, зігнувшись до непристойності й показавши, чим її нагородила природа. При цьому на задньому тлі видніється неймовірної краси море.

«Просто мрія!», «розкішні форми, Чудо», «вау, гаряча штучка. Заздрю», « а ти щаслива на цьому знімку», «до чого ж хороша, це просто неймовірно», «боже, ці вигини вражають уяву», - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що американська модель, телеведуча і бізнесвумен, Кім Кардаш'ян, показала фігуру в одній білизні

На сторінці бренду модель показала на собі стягуючі ліфчик і трусики.

Кім позувала в білизні тілесного кольору. Ліфчик у формі двох трикутників підкреслив великий бюст зірки. Тонкі лямки натягнулися на плечах, впиваючись в шкіру. Грайливий бантик посередині надав образу кокетливості.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардаш'ян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардаш'ян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ:"ласий шматочок".