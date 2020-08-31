Відома балерина Анастасія Волочкова показала фігуру в новому провокаційному бікіні

Кілька днів тому разом з таємним коханцем, якого Анастасія не показує вже більше року, вона вирушила відпочивати до Туреччини. А вже в Антальї Волочкова заявила, що зупинилася в п'ятизірковому готелі «Rixos Sungate», який надає індивідуальні вілли з джакузі площею 120 квадратних метрів.

Хвалячись розкішшю курорту кожен день, балерина встигає чимало здивувати мережу своїми витівками. Наприклад, Анастасію вже висміяли за вечір в колі офіціантів, правила харчування, якими вона себе обмежує, і надмірно Відверті бікіні.

Щоб уникнути масової критики, балерина приховала доступ до коментарів в Instagram. Сьогодні вона показала свою фігуру в кислотно-рожевому бікіні на відпочинку. При цьому зірка виставила всю себе напоказ, щоб знову розлютити недоброзичливців, які раніше писали, що фігуру знаменитості не врятує навіть яскравий колір купальника:

"Це фото викличе більше інтересу, ніж мої фото з дітьми і в творчому процесі.🩰 Тому щедро ділюся.😊 Ми прекрасно тут в Туреччині відпочиваємо і насолоджуємося теплом, радістю, свободою, позитивом!🙏 😊 Це щастя - любити і бути коханою.😊❤️ #анастасіяволочкова", - пописала Волочкова новий пост.

Кожен день Анастасія розповідає, як відпочиває в розкішному готелі, як харчується одними салатами з сиром, і як тренується з молодими гімнастками вранці незважаючи на відпустку. Не так давно знаменитість вирішила також блиснути виглядом поруч з офіціантами.

Досить часто Анастасію критикують за зухвалі витівки на публіці, недоречні шпагати і недбалий вигляд. Сама вона вважає, що все в порядку і критику на дух не переносить. Цього разу Волочкова поруч з двома офіціантами вирішила показати, як проводить час біля бару і розпиває смачні коктейлі.

При цьому Анастасії не вдалося приховати обвислу шкіру на ногах після різкого схуднення. Червоні ноги після засмаги виглядали дещо невдало в коротких джинсових шортах. Свій оббраз Волочкова також доповнила вільної білої блузою з капюшоном.

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