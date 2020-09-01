Погода в Україні 1 вересня приємно здивує більшість громадян, проте частину країни накриють грозові дощі

Так, західні регіони після незначного "перепочинку" накриють грозові дощі й похолодання. Вдень повітря прогріється лише до 24-26 градусів, а вночі й зовсім опуститься до 13-16 тепла, передає Politeka.

На півночі України буде дуже жарко - від 30 до 32 градусів за Цельсієм. Замість дощів буде сонце, місцями Хмари. Вночі похолодає до 16-19 зі знаком «плюс».

Ще спекотніше буде в центральних регіонах, де повітря прогріється до 32-34 тепла, а вночі похолодає до 16-18 за Цельсієм. Буде сонячно, місцями локальна хмарність.

У прибережних районах очікується потепління до 30-35 градусів за Цельсієм, а ось вночі буде близько 19-22 градусів. Без дощів.

Українців на сході країни сьогодні чекають пекельні 33-35 градуси тепла, які вночі змінять 14-16 за Цельсієм. Замість дощів очікується локальна хмарність.

Жителів Києва та області перший день осені порадує спекотними 29-31 тепла, а вночі похолодає до 14-16 градусів зі знаком «плюс».

Крім цього, стверджують синоптики, місцями будуть шквали до 15-20 м/с. В більшості областей буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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