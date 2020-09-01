Зірки завжди прагнуть до ідеалу, але при цьому деякі з них вирішують прийняти себе з усіма недоліками 

Красуні є кумирами мільйонів, можливо, саме завдяки своїм "родзинкам", повідомляє Politeka.net. Давайте познайомся з зірками, які приймають себе з усіма недоліками. 

Відома світська левиця і бізнесвумен Кім Кардашьян стала кумиром мільйонів жінок, які прагнуть бути схожими на неї. Однак у зірки є проблема зі здоров'ям, яка проявляється лущеннями на шкірі.

Це псоріаз, який діагностували у знаменитості близько десяти років тому. Зірці довелося змиритися зі своїм недоліком.

Last night, Kim Kardashian West shared photos of her #psoriasis on her Instagram story and we think it's great that she'...

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Gepostet von Psoriasis Association am Dienstag, 12. Februar 2019

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак не соромиться власної зовнішності й частенько викладає фото без макіяжу. Зірка зізналася, що не звертає увагу на хейтерів і ніколи не ховає свого обличчя. 

"Так, зовнішність ніколи не допомагала, але і не заважала мені домагатися свого, та й з чоловічою увагою проблем ніколи не було, скоріше, навпаки. Адже сексуальна привабливість - це про енергію, а не розмір губ», - зазначила Ксенія.

Ксения Собчак приняла решение покинуть Россию http://www.glamour.ru/celebrity/news/1141557/

Gepostet von Glamour Russia am Montag, 16. März 2015

Співачка Лоліта давно вважається жінкою без комплексів. Зірка ніколи не соромилася своєї фігури і дозволяла при набраних кіло надягати облягаючі костюми. Однак, варто відзначити, що після розставання з чоловіком вона схудла на 14 кілограмів. 

Gepostet von Med Sefer am Dienstag, 1. August 2017

Модель плюс-сайз Ешлі Грем вже давно не соромиться своїх пишних форм, завдяки яким і отримала величезну популярність. Зірка розповіла, що любить своє тіло з усіма вадами, складками, целюлітом і зайвими кілограмами. 

Gepostet von GlamWish am Montag, 5. August 2019

Модель Періс Хілтон не раз потрапляла в рейтинги найсексуальніших знаменитостей, хоча всім відомо, що у зірки є досить помітний недолік - нависла повіка, але зірку це не бентежить. 

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Нагадавши, Періс Хілтон у розпусному купальнику облилася водою і залізла на авто

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