Українці ошелешені незадовільним сервісом та ставленням до клієнтків з боку ПриватБанку

Про це у своєму відгуку на порталі Мінфін написала клієнтка.

За її словами, вона хотіла перевипустити свою картку, але ПриватБанк їй відмовив у цьому.

"..Після надсилання запиту на випуск картки мені було відмовлено, бо банк односторонньо розірвав договір зі мною. Оператори Приватбанку не змогли надати жодної інформації про причини відмови. Вони запропонували мені надіслати Укрпоштою листа голові Приватбанку", - поскаржилася клієнтка.

Жінці також соромно за державний ПриватБанк, який без пояснення може розірвати співпрацю зі своїми клієнтами.

"Мені необхідно вирішити це питання терміново, адже на місці роботи зарплатню нараховують лише на картки Приватбанку. Просто соромно за систему, в якій з людиною безпричинно можуть розірвати договір без попереджень та пояснень", - резюмувала вона.

"Добрий вечір! Нам шкода, що ви зіткнулися з незручностями. Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб надати відповідь по вашому питанню", - відреагував на скаргу представник банку.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли ПриватБанк без пояснень припиняє співпрацю з клієнтами.

Чоловік з Краматорську хотів оновити картку, але почув відмову у відділенні. Залишок коштів він забрав у касі і тепер буде шукати собі новий банк, пише Страна.

Клієнти можуть піти одразу до суду, але справа може затягнутися. Окрім цього, такий варіант не підійде тим українцям, у яких на рахунках залишилися гроші, без яких не прожити.

Клієнтам радять також звертатися до НБУ, щоб у разі перевірки державний ПриватБанк був покараний.

"Термін перевірки займе близько місяця, на відміну від судового процесу, який може затягнутися на кілька років", - попередив юрист Микола Максимов.

Нагадавши, ПриватБанк блокує рахунки, українці залишилися без відпускних.

Як повідомляла Politeka, рахунки блокуються після переказу грошей, в ПриватБанку ошелешили рішенням.

Також Politeka писала, що ПриватБанк залишив українців без грошей, в роботі терміналів збій.