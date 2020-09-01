Зірки вдаються до фонограм, чим можуть розчарувати своїх відданих шанувальників

На жаль, співати наживо - це складний процес і деяким артистам через щільний графік, доводиться берегти зв'язки, тому вони виступають під "фанеру", повідомляти Politeka.net.

Згадаймо знаменитостей, які зганьбилися своїм виконанням під фонограму.

Філіп Кіркоров дуже енергійний на сцені і багато разів потрапляв у конфузи через спів під фанеру. Артист виходить в зал, танцює, а в його голосі абсолютно не чуються змін. Правда, кажуть, що співак вдається до фонограми тільки в другій частині концерту, а першу - співає наживо.

Алла Пугачова, хоч і є примадонною російської естради, все-таки попадалася на використанні фонограми. Бувало так, що запис пісні не включали, а техніка погано спрацьовувала. Однак артистка ніколи не губилася і жартувала з цього приводу.

Софія Ротару співає під фанеру. Про це ще за життя заявив співак Йосип Кобзон, який захопився талантом зірки імітувати свої пісні під записи. За його словами, завжди дуже складно зрозуміти, де співачка співає самостійно, а де просто відкриває рот.

Артистка Ольга Бузова не володіє сильними вокальними даними, але це не заважає їй давати концерти. Крім того, артистка співає під фонограму, що вже не раз було доведено в мережі. Тільки шанувальників творчості зірки, це анітрохи не відштовхує.

Крістіна Орбакайте також використовує фонограму, адже її співочі дані далеко не найкращі. Зірка не губиться, коли трапляються курйози з вимиканням "фанери" і також віджартовується, як її мама, Пугачова.

Співак Валерій Меладзе разом з Миколою Басковим теж використовували фанеру, зганьбившись перед глядачами. "Натуральний блондин" опустив мікрофон до грудей, а його колега забув виконати свою партію.

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