Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, привернула увагу навіть своїх невідданих фанатів

Зірка опублікувала нові гарячі фото у своєму Instagram, пише Politeka.net. На кадрах вона демонструвала не тільки свої вигини, але і, звичайно, свою головну гордість - пружні сідниці.

Модель лягла біля вікна в крихітному купальнику, що натягнувся на її досконалому тілі.

Жовто-чорна лямка натягнулася на спині і ніби вп'ялася в неї, а крихітні плавки рожевого кольору "загубилися" між сідницями. 

Зірка лежала на одному боці, повернувшись до камери спиною. Волосся розсипалося по спині і впало на "лежак". Загалом, поза те, що треба.

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За шість годин пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів. 

Трохи раніше Сьюзі опублікувала кадр в іншому купальнику. Відвертий пляжний наряд мав пікантні вирізи, а зірка виставила назад пружні сідниці, щоб шанувальники могли насолодитися видами. 

За 11 годин пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів. 

Користувачі мережі позитивно оцінили спекотне фото і попросили зірку частіше викладати подібні фото. 

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес рухала п'ятою точкою під музику, присідаючи і зачаровуючи собою. При цьому зірка вирішила не показувати свого обличчя. 

Варто відзначити, що свої спекотні танці модель виконувала в коротенькому топі, оголивши  спинку з татуюванням і тонку талію. 

Нагадаємо також, що Сьюзі Кортес постала в крихітних джинсових шортиках, які ледь прикривають її сідниці і в знаменитій футболці клубу Барселона.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць розсунула ноги і вразила формами.

Як ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць засвітила гарячі "персики" перед дзеркалом.

Також Politeka повідомляла, що гаряча господиня найкрасивіших сідниць виставила свою гордість посеред вулиці.