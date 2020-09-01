Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, привернула увагу навіть своїх невідданих фанатів
Зірка опублікувала нові гарячі фото у своєму Instagram, пише Politeka.net. На кадрах вона демонструвала не тільки свої вигини, але і, звичайно, свою головну гордість - пружні сідниці.
Модель лягла біля вікна в крихітному купальнику, що натягнувся на її досконалому тілі.
Жовто-чорна лямка натягнулася на спині і ніби вп'ялася в неї, а крихітні плавки рожевого кольору "загубилися" між сідницями.
Зірка лежала на одному боці, повернувшись до камери спиною. Волосся розсипалося по спині і впало на "лежак". Загалом, поза те, що треба.
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За шість годин пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.
Трохи раніше Сьюзі опублікувала кадр в іншому купальнику. Відвертий пляжний наряд мав пікантні вирізи, а зірка виставила назад пружні сідниці, щоб шанувальники могли насолодитися видами.
За 11 годин пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі позитивно оцінили спекотне фото і попросили зірку частіше викладати подібні фото.
Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес рухала п'ятою точкою під музику, присідаючи і зачаровуючи собою. При цьому зірка вирішила не показувати свого обличчя.
Варто відзначити, що свої спекотні танці модель виконувала в коротенькому топі, оголивши спинку з татуюванням і тонку талію.
Нагадаємо також, що Сьюзі Кортес постала в крихітних джинсових шортиках, які ледь прикривають її сідниці і в знаменитій футболці клубу Барселона.
Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць розсунула ноги і вразила формами.
Як ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць засвітила гарячі "персики" перед дзеркалом.
Також Politeka повідомляла, що гаряча господиня найкрасивіших сідниць виставила свою гордість посеред вулиці.