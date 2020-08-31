Спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, як просувається розслідування

У п'ятирічну річницю трагічних подій під Верховною Радою, коли в нацгвардійців жбурнули гранату, з важливим повідомленням виступив голова ВР Разумков. За його словами, розслідування подій, що сталися 31 серпня 2015 року, "не зрушило з мертвої точки". Про це він заявив під час церемонії вшанування пам'яті загиблих бійців.

"Ситуація досі не зрушена з мертвої точки. Вона навіть погіршилася, тому що одна людина, яка звинувачується в цих подіях, сьогодні знаходиться на волі, інша, як кажуть родичі, затягує максимально цей процес. Також вже не перший рік ми не бачимо вироку суду", - зазначив голова ВР.

Нагадаємо, в той фатальний день депутати приймали рішення про зміни до Конституції щодо децентралізації. У цей час під стінами парламенту зібралися противники змін: між ними та правоохоронцями спалахнули сутички.

Один з мітингувальників, доброволець батальйону "Січ" Ігор Гуменюк, кинув у стрій нацгвардійців гранату. Обвинуваченим у справі також проходить Сергій Крайняк, що прикривав Гуменюка димовою завісою під час кидка гранати. В результаті вибуху загинули 4 людини (Богдан Дацюк, Ігор Дебріна, Олександр Костіна і Дмитро Сластніков) і ще 141 отримали травми.

Кримінальне провадження про події 31 серпня згодом розділилося на два: одне стосувалося масових заворушень і сутичок з правоохоронцями, інше - кидка гранати, яке було класифіковано як теракт. По масових заворушеннях проходять 15 осіб, у тому числі чотири депутати VII скликання.

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