Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, как продвигается расследование

В пятилетнюю годовщину трагических событий под Верховной Радой, когда в нацгвардийцев швырнули гранату, с важным сообщением выступил глава ВР Разумков. По его словам, расследование событий, произошедших 31 августа 2015 года, "не сдвинулось с мертвой точки". Об этом он заявил во время церемонии почтения памяти погибших бойцов.

"Ситуация до сих пор не сдвинута с мертвой точки. Она даже ухудшилась, потому что один человек, который обвиняется в этих событиях, сегодня находится на свободе, другой, как говорят родственники, затягивает максимально этот процесс. Также уже не первый год мы не видим приговора суда", - отметил глава ВР.

Напомним, в тот роковой день депутаты принимали решение об изменениях в Конституцию касательно децентрализации. В это время под стенами парламента собрались противники изменений: между ними и правоохранителями вспыхнули столкновения.

Один из митингующих, доброволец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, бросил в строй Нацгвардийцев гранату. Обвиняемым по делу также проходит Сергей Крайняк, прикрывавший Гуменюка дымовой завесой во время броска гранаты. В результате взрыва погибли 4 человека (Богдан Дацюк, Игорь Дебрина, Александр Костина и Дмитрий Сластников) и еще 141 получили травмы.

Уголовное производство о событиях 31 августа впоследствии разделилось на два: одно касалось массовых беспорядков и стычек с правоохранителями, другое - броска гранаты, которое было классифицировано как теракт. По массовым беспорядкам проходят 15 человек, в том числе четыре депутата VII созыва.

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