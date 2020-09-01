Американська модель Ебігейл Рэтчфорд підкорила літнім образом в золотому бікіні і тонких намистах

Модель показує студійні зйомки в рамках реклами модного і трендового одягу кожного сезону. При цьому красуня намагається не повторюватися і кожен раз влаштовує зйомку в різних нарядах і спеціальних локаціях. В цей же раз Ебі вдалося підкорити фанатів спокусливим видом в незвичайному бікіні.

Так, модель приміряла золотий купальник з дуже яскравої тканини і доповнила образ прозорою "спідницею" - спеціальній прикрасою з безлічі бус, з'єднаних на талії Ебі. При жтом нижній частині бікіні зовсім не видо, а сама модель повернулася до об'єктиву боком, підкреслюючи тим самим пишні груди і тонку талію з блискучим поясом.

Завершували пляжний образ Ретчфорд масивні сережки, кільця з камінням і незмінний нюдовий макіяж з акцентом на очі дівчини.

"Ласкаво просимо в джунглі ;) 🌴 »" - жартівливо підписала нове фото модель.

Шанувальники відповіли відразу:

"Принцеса джунглів❤️❤️❤️", "прекрасний вид", " Гаряча дівчина, дуже гаряча дівчина 👌❤️", " Божественно !!! 😍 😍 😍 , » « 😎 Привіт, красуня», «ідеальна атмосфера», «такі м'які і ніжні..". "Гей, ти знаєш, що виглядаєш приголомшливо?", "Ти будеш хорошою дитинкою, моя любов❤️😘 💋 💋"» " Боже мій, гладка Белла!", "Ви моя королева»," Абсолютно чудово і, напевно, це найменш цікава річ в тобі️️️".

Як правило Instagram-модель вважає за краще рекламувати нижню білизну і бікіні з мереживами в студії і домашній обстановці. Ебі приміряє найрізноманітніші вбрання, вибираючи класично піжами, проте не так давно вона здивувала фанатів.

Так, відома красуня потрясла фанатів видом в образі фатальної спокусниці, надівши одну чорну білизну з незвичайними підв'язками. Дівчина приміряла з підв'язками спеціальні стяжки на ноги з тонких стрічок, які повністю оперізують її форми і кріпляться прямо до підв'язок на талії.

Свій зухвалий " лук " Ебі доповнила звичним укладанням темних локонів і макіяжем з акцентом на пухкі губи. Причому цього разу модель блиснула нюдовыми губами, ідеально підкреслюють її засмаглу шкіру на обличчі.

"Покажіть виробника", " ідеальний смак у малятка. пані, карайте!😋 😋 » , «Мені дуже подобаються ці легінси! Який вони марки?", "Це самий сік, у неї такі розкішні ноги», «повіяло небезпекою💋 💦❤️», «hotttt 🔥 🔥 you 💓 Xoxo's».

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