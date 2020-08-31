Стало відомо, як проводитимуть вибори в умовах адаптивного карантину
Про це головний санлікар Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу ICTV, передає Politeka.net.
За його словами, МОЗ розробило рекомендації для безпечного проведення виборів в умовах пандемії та адаптивного карантину, який продовжує діяти в Україні.
"Якщо не буде введено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені в тому числі в "червоній" зоні", - назвав санлікар головна умова в ефірі телеканалу.
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Ляшко також додав, що розробляючи рекомендації, профільне відомство брало приклад з виборів у сусідній Польщі.
Але українці гнівно відреагували на ініціативу МОЗ і припустили, що влада готується до скасування виборів через низькі рейтинги серед населення.
"Ось вже і за стан починають говорити", "Тобто, Західну Україну позбавляють виборів", "Захоплення влади понад усе", "Вкидання з метою з'ясувати реакцію і оцінити ризики", "Якщо вибори будуть проводитися в червоних зонах, то надзвичайний стан за тиждень-два самостійно з'явиться - без оголошення", "Вибори повинні пройти у всіх зонах, номер з надзвичайним станом не проканає", - написали вони в коментарях.
Раніше ми вже розповідали про можливе скасування місцевих виборів в Україні. Експерти прогнозували, що влада може оголосити режим НС для скасування/перенесення виборчої кампанії на тлі низьких рейтингів провладної партії.
"Виникають різні варіанти - варіанти скасування виборів по всій країні, точкове скасування виборів в тих регіонах, в яких при владі невисокий рейтинг. Наприклад, це Західна Україна. Якщо брати Тернопіль, Івано-Франківськ, взагалі не факт, що навіть фракція "слуг народу" увійде до міськрад. Є спокуса там вибори скасувати", - розповідав раніше Микола Спиридонов.
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