Стало известно, как будут проводить выборы в условиях адаптивного карантина

Об этом главный санврач Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала ICTV, передает Politeka.net.

По его словам, МОЗ разработало рекомендации для безопасного проведения выборов в условиях пандемии и адаптивного карантина, который продолжает действовать в Украине.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - назвал санврач главное условие в эфире телеканала.



Ляшко также добавил, что разрабатывая рекомендации, профильное ведомство брало пример с выборов в соседней Польше.

Но украинцы гневно отреагировали на инициативу МОЗ и предположили, что власть готовится к отмене выборов из-за низких рейтингов среди населения.

"Вот уже и за положение начинают говорить", "То есть, Западную Украину лишают выборов", "Захват власти превыше всего", "Вброс с целью выяснить реакцию и оценить риски", "Если выборы будут проводиться в красных зонах, то чрезвычайное положение за неделю-две самостоятельно появится - без объявления", "Выборы должны пройти во всех зонах, номер с чрезвычайным положением не проканает", - написали они в комментариях.

Ранее мы уже рассказывали о возможной отмене местных выборов в Украине. Эксперты предполагали, что власть может объявить режим ЧП для отмены/переноса избирательной кампании на фоне низких рейтингов провластной партии.

"Возникают разные варианты – варианты отмены выборов по всей стране, точечной отмены выборов в тех регионах, в которых у власти невысокий рейтинг. Например, это Западная Украина. Если брать Тернополь, Ивано-Франковск, вообще не факт, что даже фракция “слуг народа” войдет в горсоветы. Есть соблазн там выборы отменить", - рассказывал ранее Николай Спиридонов.

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