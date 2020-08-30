Знаменита фітнес-модель Ніколь Амато показала яскраве відео після ранкового тренування

Як повідомляє Politeka.net, Ніколь народилася і виросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку. Дівчина підписала контракт з Міжнародним агентством Ford Agency і тепер братиме участь і в європейських зйомках, радуючи шанувальників по всьому світу.

Нові відео дівчини в Instagram виявилися дуже гарячими, адже вона показала своє спокусливе тіло з близької відстані! При цьому відео зроблені одразу ж після тренувань, але дівчина виглядає чудово.

Модель часто ділиться досвідом, як підтримувати себе у формі і публікує дієві поради з харчування, а також дає докладні описи вправ, які допоможуть зробити тіло струнким і підтягнутим.

І, звичайно, найкраща мотивація - сама фітнес-модель, яка демонструє свої спортивні досягнення і хвалиться прекрасною спортивною формою. Але цього разу дівчина показала лише початок тренувань і їх кінець - довівши, що вона може виглядати чудово після виснажливих вправ.

Модель позує в коротеньких шортиках синього кольору і білому топі, її волосся зібране в пучок. На її обличчі яскравий макіяж, а тіло після тренування розпалене і блищить від поту.

На жаль короткі відео вона показала в своєму Instagram-Stories, тому користувачі мережі не можуть залишити своїх коментарів. Але так і хочеться залишити їй парочку компліментів, адже дівчина влаштувала переполох своїм зовнішнім виглядом: "Дівчинка-мрії","розбурхує уяву","Просто бомба".



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