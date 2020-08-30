29-річна фітнес-модель Юлія Мішура не втомлюється розбурхувати мережу своїми формами

Як передає Politeka.net, українська спортсменка здобула популярність після того, як завоювала кубок Європи з бодібілдингу в 2016 році.

Зараз спортсменка, крім іншого, є досить успішним блогером в соцмережі Instagram, де ділиться зі своєю аудиторією фотографіями м'язистого тіла і роздає поради щодо приведення свого організму в спортивну форму.

Зовсім недавно в мікроблозі дівчини з'явилася серія фотографій, на яких вона показала і розповіла, що взяла участь у запливі на каяках.

На знімках, Мішура позує в чорній футболці, з-під якої так і випирають її пишні форми, а також в коротких синіх шортах. На першому фото вона позує в рятувальному жилеті, на другому – з веслом в руці, на третьому - зі своєю сестрою.

"Вода це моя #фоббія 😰 не знаю як я зважилася поплавати на # каяк 🤔 насправді, не так страшно як здається, мені сподобалося🥳 🤪", - підписала знімки модель.

До цього ми повідомляли, що ЮЛія мішура зробила селфі в туалеті і показала шанувальникам своє ідеальне тіло. На знімку модель позує перед дзеркалом в обтягуючих лосинах і короткому спортивному ТОПі.

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