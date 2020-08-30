Легкоатлетка Марина Бех-Романчук засвітила мускулисте тіло і повідомила, що здобула перше місце на Чемпіонаті України

Відповідний знімок з'явився на особистій сторінці спортсменки в Instagram, писати Politeka.net.

Як відомо, легкоатлетка, чемпіонка і просто красуня Марина Бех-Романчук прославилася на всю країну своїми перемогами і спортивним духом. Дівчина не раз представляла Україну на міжнародних змаганнях і продовжує це робити.

Нове фото зроблено під час Чемпіонату України з легкої атлетики. На ньому Марина позує в спортивному купальнику, засвітивши пружні сідниці і м'язисті руки. Також спортсменка похвалилася, що посіла перше місце з результатом 6,81.

"Чемпіонат України завершено ✅

6,81 і це 1 місце 🥇», - підписала знімок вона.

Користувачі в соцмережах із захопленням почали вітати легкоатлетку.

"Круто, вітаю», "ти найкраща", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук погуляла по Львову в легкій рожевій сукні з візерунками і на кнопках. Романчук вирішила показати свої ніжки, які вона привела в порядок. Для цього Бех довелося розстебнути кнопки, світячи найпотаємнішим.

"Я дуже люблю, коли комфортно і красиво. Тут всі разом", - підписала фото красуня.

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