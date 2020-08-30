Легкоатлетка Марина Бех-Романчук засвітила мускулисте тіло і повідомила, що здобула перше місце на Чемпіонаті України
Відповідний знімок з'явився на особистій сторінці спортсменки в Instagram, писати Politeka.net.
Як відомо, легкоатлетка, чемпіонка і просто красуня Марина Бех-Романчук прославилася на всю країну своїми перемогами і спортивним духом. Дівчина не раз представляла Україну на міжнародних змаганнях і продовжує це робити.
Нове фото зроблено під час Чемпіонату України з легкої атлетики. На ньому Марина позує в спортивному купальнику, засвітивши пружні сідниці і м'язисті руки. Також спортсменка похвалилася, що посіла перше місце з результатом 6,81.
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"Чемпіонат України завершено ✅
6,81 і це 1 місце 🥇», - підписала знімок вона.
Користувачі в соцмережах із захопленням почали вітати легкоатлетку.
"Круто, вітаю», "ти найкраща", - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук погуляла по Львову в легкій рожевій сукні з візерунками і на кнопках. Романчук вирішила показати свої ніжки, які вона привела в порядок. Для цього Бех довелося розстебнути кнопки, світячи найпотаємнішим.
"Я дуже люблю, коли комфортно і красиво. Тут всі разом", - підписала фото красуня.
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