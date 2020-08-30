Легкоатлетка Марина Бех-Романчук засветила мускулистое тело и сообщила, что получила первое место на Чемпионате Украины

Соотвествующий снимок появился на личной странице спортсменки в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Как известно, легкоатлетка, чемпионка и просто красавица Марина Бех-Романчук прославилась на всю страну своими победами и спортивным духом. Девушка не раз представляла Украину на международных соревнованиях и продолжает это делать.

Новое фото сделано во время Чемпионата Украины по легкой атлетике. На нем Марина позирует в спортивном купальнике, засветив упругие ягодицы и мускулистые руки. Также спортсменка похвасталась, что заняла первое место с результатом 6,81.

«Чемпионат Украины завершен ✅

6,81 и это 1 место 🥇», - подписала снимок она.

Пользователи в соцсетях с восторгом принялись поздравлять легкоатлетку.

«Круто, поздравляю», «Ты лучшая», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук погуляла по Львову в легком розовом платье с узорами и на кнопках. Романчук решила показать свои ножки, которые она привела в порядок. Для этого Бех пришлось расстегнуть кнопки, светя самым сокровенным.

"Я очень люблю, когда комфортно и красиво. Тут все вместе", - подписала фото красавица.

Напомним, роскошная Бех-Романчук подчеркнула все свои прелести крохотным бикини: "Действительно жарко"

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