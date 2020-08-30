Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить час у відпустці в Туреччині

Кожен день Анастасія розповідає, як відпочиває в розкішному готелі, як харчується одними салатами з сиром, і як тренується з молодими гімнастками вранці незважаючи на відпустку. Цього разу знаменитість вирішила блиснути виглядом поруч з офіціантами.

Досить часто Анастасію критикують за зухвалі витівки на публіці, недоречні шпагати і недбалий вигляд. Сама вона вважає, що все в порядку і критику на дух не переносить. Цього разу Волочкова поруч з двома офіціантами вирішила показати, як проводить час біля бару і розпиває смачні коктейлі.

При цьому Анастасії не вдалося приховати обвислу шкіру на ногах після різкого схуднення. Червоні ноги після засмаги виглядали дещо невдало в коротких джинсових шортах. Свій оббраз Волочкова також доповнила вільної білої блузою з капюшоном.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія вирішила показати, як веселиться з загадковим коханим в готелі, коли вони наодинці. Волочкова з мокрими і прилизаним волоссям позувала перед дзеркалом абсолютно без білизни.

Прикрившись банним рушником, вона посміхалася на камеру, зазначивши, що фото у ванній зробив її коханий:

Нагадаємо, що кілька днів тому Волочкова розповіла, як вона разом зі своїм таємним коханцем вирушила у відпустку до Туреччини, причому відпочивати вона планує в найкрутішому готелі країни. В Анталії Волочкова заявила, що зупинилася в п'ятизірковому готелі «Rixos Sungate», який надає індивідуальні вілли з джакузі площею 120 квадратних метрів.

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