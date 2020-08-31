Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва перетворилася на копію ефектної моделі і актриси Моніки Белуччі

Українська артистка багато працює над собою, активно доглядає за тілом і відвідує косметолога, турбуючись про свою шкіру. При цьому зірка не страждає "уколами краси" і вважає за краще показувати природну красу.

Завдяки правильному догляду, Даша домоглася ідеального і рівного тону шкіри, який постійно захоплює фанатів. Нерідко перед модними заходами Даша показує свої нові образи і цей раз не став винятком. Зірка захопила нарядом і яскравим макіяжем в гримерці.

Справа в тому, що ефектна красуня приміряла тісну сукню з леопардовим принтом і лямками на грудях, а також доповнила образ яскравим макіяжем з акцентом на червоні губи. Волосся Даша поклала в акуратну зачіску м'якими хвилями. Завдяки масивним сережкам-кільцям З камінням, образ вийшов досить ефектним.

До цього Даша Астаф'єва похвалилася розкішною фігурою в сукні.

"Фантазія багатьох моїх передплатників посміхає мене. Вітаю, ви всі вагітні", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Астаф'єва позує в пікантній сукні, яка ефектно підкреслює її і без того ідеальну фігуру. Шанувальники співачки прийшли в захват від побаченого.

"Даша, яка ж ви красива!❤️і ніякі Белучі не потрібні",» обожнюю, крутіше Моніки Белуччі«,» так так я на двадцять другому році вагітності) не дивлячись на те, що я хлопець«,» Красотулька не можлива«,» Мадонна по-українськи«,» як завжди – на висоті«,» дуже мило вийшла", - пишуть вони.

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