Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева превратилась в копию эффектной модели и актрисы Моники Белуччи

Украинская артистка много работает над собой, активно ухаживает за телом и посещает косметолога, беспокоясь о своей коже. При этом звезда не страдает "уколами красоты" и предпочитает естественность.

Благодаря правильному уходу, Даша добилась идеального и ровного тона кожи, который постоянно восхищает фанатов. Нередко перед модными мероприятиями Даша показывает свои новые образы и этот раз не стал исключением. Звезда восхитила нарядом и ярким макияжем в гримерке.

Дело в том, что эффектна красотка примерила тесное платье с леопардовым принтом и лямками на груди, а также дополнила образ ярким макияжем с акцентом на алые губы. Волосы Даша уложила в аккуратную прическу мягкими волнами. Благодаря массивным серьгам-кольцам с камнями, образ получился достаточно эффектным.

До этого Даша Астафьева похвасталась роскошной фигурой в платье.

«Фантазия многих моих подписчиков улыбает меня. Поздравляю, вы все беременны», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Астафьева позирует в пикантном платье, которое эффектно подчеркивает ее и без того идеальную фигуру. Поклонники певицы пришли в восторг от увиденного.

«Даша, какая же Вы красивая!❤️и никакие Белучи не нужны», «обожаю, круче Моники Белуччи», «Да да я на двадцать втором году беременности) не смотря на то, что я парень», «Красотулька не возможная», «Мадонна по-украински», «как всегда – на высоте», «очень мило получилась», - пишут они.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца