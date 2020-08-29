У суботу, 29 серпня, на території анексованого українського Криму знайшли тіло скандального соратника експрезидента Віктора Януковича
Як повідомляє Politeka, про це розповів скандальний експрем'єр-втікач Микола Азаров у себе в Facebook.
"Сумна звістка. Віктор Миколайович Тихонов-політик, голова Луганської облради, народний депутат Верховної Ради України, віце-прем'єр України помер у віці 71 року», - йдеться в повідомленні.
Про причини трагедії не поширюються. На момент смерті ексрегіоналу був 71 рік. Він проживав на анексованій території ще у 2016-му.неодноразово спілкувався з російськими пропагандистами.
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Уточнимо, що Тихонов в період з 1995 по 1998 роки був першим заступником Луганської ОДА. А з 1998 по 2006 роки керував ОДА.
Також Скандальний регіонал був нардепом V-VII скликань.
У ДБР всерйоз взялися за втікача-Януковича і його соратників. Так, у відомстві оголосили про підозру в держзраді скандальному експрезиденту Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони України.
У ДБР підкреслили, що такі дії відбувалися, зокрема, в Криму. У відомстві зазначили, що надалі це сприяло успішній анексії півострова Росією.
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